Hatay 'da dernekler federasyonunun genel kurulu

Hatay Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Federasyonu başkanlığına yeninden Abdurrahman Taşçıoğlu seçildi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurul tek liste ile gerçekleşti.

Genel kurulda, Taşçıoğlu güven tazeledi.

Taşçıoğlu, yaptığı konuşmada, derneklerin karşılıksız hizmet eden kuruluşlar olduğunu belirtti.

Amaçlarının seviyeli, ilkeli, vatanperver, bayrağına, ülkesine sadakatle bağlı olan dernekleri bir araya getirmek olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, kendisini yeniden temsilci olarak seçen tüm dernek başkanı ve üyelerine şükranlarını sundu.

Kongreye, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve dernek başkanları katıldı.

Kaynak: AA