Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

16.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:14
Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

'ın ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Karasu Deresi'nde dün kayıkla balık avına çıkmasının ardından alınamayan Riyad (60), sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince aranıyor.

Çalışmalarını Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu Arpahan Mahallesi mevkisinde yoğunlaştıran ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Gümüş'ün yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: AA
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