Hatay'da derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde balık avladığı derede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Karasu Deresi'nde dün kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Riyad Gümüş (60), sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince aranıyor.
Çalışmalarını Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu Arpahan Mahallesi mevkisinde yoğunlaştıran ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.
Gümüş'ün yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.