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Hatay'da dere yataklarında temizlik çalışması

Hatay'da dere yataklarında temizlik çalışması
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesince dere yataklarındaki temizlik çalışmaları devam ediyor.

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesince dere yataklarındaki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kış aylarıyla birlikte derelerde taşkına sebep olacak çamur, atık ve otların temizlenmesi için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya ve Samandağ ilçelerinde süren çalışmalarda dere yatakları iş makineleri yardımıyla temizleniyor.

Açıklamada, dere yataklarındaki temizlik çalışmalarının 15 ilçede süreceği kaydedildi.

Hatay'da dere yataklarında temizlik çalışması

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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