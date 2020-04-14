Hatay'da dere yatağında mahsur kalan 3 koyun kurtarıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
14.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:04
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Turfanda Mahallesi'nde koyunlarını derenin karşısına geçirmeye çalışan Süleyman Ay, hayvanlardan 3'ünün kayalara sıkıştığını fark etti.
Boğulma tehlikesi geçiren hayvanlarını kendi çabasıyla kurtaramayan Ay, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, koyunları sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA