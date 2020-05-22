Hatay'da denize giren 2 kişiye para cezası
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denize giren 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
22.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:31
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denize giren 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İlçe genelinde denetim çalışması yapan polis ekipleri, Çevlik sahilinde denize giren 2 Suriyeliyi tespit etti.
Hatay Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararına uymadıkları gerekçesiyle iki kişiye 392'şer lira para cezası verildi.
Kaynak: AA