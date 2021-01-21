Hatay'da denize düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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Hatay'da denize düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

21.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:48
Hatay'da denize düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iskelede dengesini kaybedip denize düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iskelede dengesini kaybedip denize düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İskenderun sahilindeki iskelede ayağı kayan bir kişi deniz düştü.

İhbarı üzerine harekete geçen Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek kurtarma operasyonu başlattı.

Kazazedenin denizden çıkarılarak kurtarıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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