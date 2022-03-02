Hatay'da denizde hortum oluştu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte denizde hortum oluştu.
HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte denizde hortum oluştu.
Öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(Alican Gümüş-İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel