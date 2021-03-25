Hatay'da deniz taştı, iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı

Hatay'da deniz taştı, iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtına dolayısıyla deniz taştı bazı iş yerleri ve yollar sular altında kaldı.

Hatay'da deniz taştı, iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtına dolayısıyla deniz taştı bazı iş yerleri ve yollar sular altında kaldı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Deniz Mahallesindeki bazı iş yerleri ve caddeler deniz suyu altında kaldı.

Fırtınada bazı seyyar satıcıların araçları ve eşyalar devrilip etrafa dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ