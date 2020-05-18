Hatay'da demir yüklü tır devrildi
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Hatay'da demir yüklü tır devrildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki demir yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Hatay'da demir yüklü tır devrildi
18.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:41

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki demir yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe mevkisi D-817 Karayolunda gitmekte olan Hikmet O. (41) idaresindeki özel bir firmaya ait 31 B 2173 plakalı demir yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolundan çıkarak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü Hikmet O., 112 Acil Sağlık ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Erzin İtfaiyesi ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Erzin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Devrilen tırda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İHA

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