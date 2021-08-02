Hatay'da demir kapının parmaklıklarında sıkışan köpek kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanın demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanın demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çekmece Mahallesi'nde 411. sokakta bulunan bir binanın giriş kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpeği gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bina önüne gelen ekipler, makas yardımıyla demirleri aralayarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak