: Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (4)

14.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:03

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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