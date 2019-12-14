Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama
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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

HATAY'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi.

14.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:20
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

HATAY'ın ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti.  Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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Kaynak: DHA
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