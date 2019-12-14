: Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (1)

14.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:29

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının fırınında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Fabrikadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, ölü ya da yaralı olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: AA

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