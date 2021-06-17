Hatay'da DEAŞ propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı
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Hatay'da DEAŞ propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı

Hatay'da DEAŞ propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın video görüntülerini paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın video görüntülerini paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yayın organı olan bir internet sitesinde yer alan video görüntülerini yayınlayan yabancı uyruklu M.S.'yi gözaltına aldı.

M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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