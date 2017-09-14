Hatay'da Deaş Operasyonu: 12 Gözaltı

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 4 'ü Türk 8'i Suriyeli 12 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından Antakya ilçesi ve diğer ilçelerdeki farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişinin ülkenin farklı yerlerinde eylem hazırlığındaki kişilerle irtibat sağladıkları belirlendi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.



(Adem Karagöz / İHA)