Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu
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Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

01.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:45

Hatay'da yol kenarında damadın geline şiddette bulunmasının ardından, gelinin damattan şikayetçi olduğu açıklandı.

Hatay'da yol kenarında damadın geline şiddette bulunmasının ardından, gelinin damattan şikayetçi olduğu açıklandı. Tartışmanın ise damadın yolda hızlı gitmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Olay, Belen ilçesinde meydana geldi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, damadın aracı hızlı kullanması nedeniyle başlayan tartışma, damadın geline şiddet uygulamasıyla devam etti. Ekiplerin olay yerine intikal ettiğini ve gelinin şikayetçi olduğunu duyuran valilik, "Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu
Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu
Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu
Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu
Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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