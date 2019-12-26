Hatay'da darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı

26.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:40

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yolda yürüyen kadını darbettiği önü sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emine G, Atatürk Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından darbedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine G'yi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA