Hatay'da dağda yaralanarak mahsur kalan vatandaşı jandarma helikopterle kurtardı Hatay'da dağda yaralanarak mahsur kalan vatandaşı jandarma helikopterle kurtardı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos dağlarında yüksekten düşen ve yaralanan bir kişi jandarma helikopteri ile düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Hatay'da dağda yaralanarak mahsur kalan vatandaşı jandarma helikopterle kurtardı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos dağlarında yüksekten düşen ve yaralanan bir kişi jandarma helikopteri ile düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İskenderun Suçıkağı Mahallesi Karaçalı mevkiinde bir kişinin bağırarak yardım istediği çığlıklarını duyan vatandaşlar bir kişinin yaralı halde olduğunu görünce durumu Jandarmaya haber verdiler. Amanos dağlarının zirve eteklerinde yaşanan olaya AFAD Jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale ettiler. Dağlık arazide araçla gitmenin mümkün olmadığı bölgeye ulaşan ekiplere Jandarma helikopteri havadan destek verdi. Arazinin sarp ve kayalık olması Helikopter pilotlarının işini zorlaştırmasına rağmen yaralı Yusuf Yücel bulunduğu yerden sedye ile helikoptere alındı. Beraberinde bir Jandarmanın da sedye ile helikoptere çekildiği anlar heyecanla izlendi. Yaralı İskenderun Devlet Hastanesin kaldırılarak tedavi altına alınırken yakınları Türk Silahlı kuvvetlerine Jandarma ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Yaralının imdat çığlıklarını duyarak yardımına giden ve durumu yetkililere haber veren mahalle sakini genç ise " imdat çığlıklarını duyduk ve yardıma gittiğimizde bir kişinin yaralı yatıyor olduğunu gördük ve jandarmaya haber verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA