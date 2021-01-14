Dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış

14.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:42

Türkiye'de sadece Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerinde yaşadığı belirlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 2020 yılı sonunda 1141'e ulaştı.

Türkiye'de sadece Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerinde yaşadığı belirlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 2020 yılı sonunda 1141'e ulaştı.

Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınır hattına yakın noktalarda yaşamlarını sürdüren ve tespitin ardından 2009 yılında yapılan ilk sayımlarda 150 civarında olduğu değerlendirilen "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının popülasyonunda 2020 sonuna kadar sevindirici artış kaydedildi.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Bölgede kurulan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda 2018 yılı sonunda "gazella gazella"ların sayısı 757'ye, 2019 yılında 925'e, geçen yılın sonunda da 1141'e ulaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella gazella"ların popülasyonun artışı için çalışılan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda, hayvanların gözlem, tedavi, bakım gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

"Belirli bir sayıya ulaşınca uygun habitatlara salınıyorlar"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 sonunda 49 noktada, 35 personel ile 3 gün süren sayım çalışmaları neticesinde dağ ceylanı sayısını tespit ettiklerini söyledi.

Önceki yıl 925 olan sayının, yüzde 23 artışla 1141'e yükseldiğini gözlemlediklerini anlatan Akın, dağ ceylanlarının bölge için önemini anlattı.

Akın, dağ ceylanı sayısının bölge halkının duyarlılığı ve diğer önlemlerle arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazella gazella'lar nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğine göre dünyada bu türden sadece 3 bin adet kaldığı ve sadece Türkiye ile İsrail'de bulunduğu belirtiliyor. Kırıkhan ilçesinde 2014 yılında kurulan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda, bu türün neslinin devamının sağlanması amacıyla üretilen ceylanlar, belirli bir sayıya ulaşınca uygun habitatlara salınıyorlar. O bölgede dağ ceylanlarının yaşamlarını sürdürmesi sağlanıyor."

Akın, dağ ceylanlarının neslinin korunması için bölgede ellerinden gelen her türlü çalışmayı yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış
Dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış
Dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış
Dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Taşdemir İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağ ceylanlarının popülasyonunda sevindirici artış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:42:54. #1.14#
title