Hatay'da çuval içinde, nehrin kıyısına bırakılmış 5 otomatik tabanca ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da çuval içinde, nehrin kıyısına bırakılmış 5 otomatik tabanca ele geçirildi

Hatay'da çuval içinde, nehrin kıyısına bırakılmış 5 otomatik tabanca ele geçirildi
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 5 otomatik tabanca ve şarjör ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 5 otomatik tabanca ve şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde Asi Nehri kenarına bırakılmış çuval içerisinde 5 otomatik tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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