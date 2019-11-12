Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

12.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:18
Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Çorabında bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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