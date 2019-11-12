Hatay'da çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çorabından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Çorabında bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.