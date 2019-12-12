Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

12.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:20

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sarıseki Mahallesi'nde bir firmaya ait çöp kamyonu, 4 çocuk annesi Hatice Cesur'a (62) çarptı.

Çevredekiler haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan Hatice Cesur'u İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Cesur burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA