Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
12.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:20
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sarıseki Mahallesi'nde bir firmaya ait çöp kamyonu, 4 çocuk annesi Hatice Cesur'a (62) çarptı.
Çevredekiler haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan Hatice Cesur'u İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Cesur burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA