Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
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Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

12.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:20
Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

'ın ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sarıseki Mahallesi'nde bir firmaya ait çöp kamyonu, 4 çocuk annesi Hatice Cesur'a (62) çarptı.

Çevredekiler vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan Hatice Cesur'u İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Cesur burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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