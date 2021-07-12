Hatay'da çöp aracının kasasındaki çöpler alev aldı

Hatay'da çöp aracının kasasındaki çöpler alev aldı Hatay'da çöp toplama aracının kasa kısmındaki çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı.

Hatay'da çöp aracının kasasındaki çöpler alev aldı

HATAY - Hatay'da çöp toplama aracının kasa kısmındaki çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde çöp toplama aracında bir anda çöp kasası kısmındaki çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı. Araç, personelin kasayı boşaltması ile yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş