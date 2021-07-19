Hatay'da çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından Kurban Bayramı öncesi çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından Kurban Bayramı öncesi çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Nazmiye Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü çevre timi üyesi Merve Kurt, kulüplerinin 6 farklı timden oluştuğunu söyledi.

Bayram öncesi çocukları mutlu etmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Kurt, bu kapsamda 20 çocuğa içerisinde oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kitapların yer aldığı hediye paketi verdiklerini kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer