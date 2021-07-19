Hatay'da çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

Hatay'da çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından Kurban Bayramı öncesi çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından Kurban Bayramı öncesi çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Nazmiye Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü çevre timi üyesi Merve Kurt, kulüplerinin 6 farklı timden oluştuğunu söyledi.

Bayram öncesi çocukları mutlu etmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Kurt, bu kapsamda 20 çocuğa içerisinde oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kitapların yer aldığı hediye paketi verdiklerini kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Arda Turan Mehmet Topal Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 09:37:23. #1.14#

title