Hatay'da çırçır fabrikası yangını
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
28.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:32
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasının çiğit çuvallama deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine 7 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışması tamamlanan yangın, büyük çaplı maddi hasara neden oldu.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA