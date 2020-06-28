Hatay'da çırçır fabrikası yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da çırçır fabrikası yangını

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Hatay'da çırçır fabrikası yangını
28.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:32

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasının çiğit çuvallama deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine 7 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışması tamamlanan yangın, büyük çaplı maddi hasara neden oldu.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu Haber
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Varank Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Alper Ulusoy Mete Kalkavan Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Yangın Hindistan Başakşehir
Şu an buradasınız: Hatay'da çırçır fabrikası yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 23:44:42. #1.14#
title