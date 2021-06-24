Hatay'da cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Hatay'da cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Reyhanlı Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,"23.06.2021 günü saat 05.30 sıralarında 78 yaşındaki teyzemize yönelik çirkin olay üzerine, hızla hareket edilerek menfur olayın faili güvenlik kuvvetlerimizce yakalanıp adli makamlara teslim edilmiş ve aynı gün tutuklanarak İskenderun T tipi Kapalı cezaevine gönderilmiştir. Çirkin olayın failine yüce Türk adaletinin hak ettiği cezayı verecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mert Müldür Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da cinsel istismar iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:35:45. #1.15#

title