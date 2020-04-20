Hatay'da cinsel içerikli ürün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki iş yeri ile Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bir kamyonete operasyon düzenledi.

Operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli 390 içecek, 528 mendil, 350 macun, 26 sprey, 28 jel ve 24 çikolata ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D, İ.K. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA