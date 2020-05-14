Hatay'da cinsel içerikli ürün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı.
14.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:56
Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Antakya ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli 4 bin 800 içecek, 36 sprey ve 4 bin 752 çikolata ele geçirildi.
Olayla ilgili G.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA