Hatay'da cinsel içerikli ürün operasyonu
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İskenderun, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Hatay'da cinsel içerikli ürün operasyonu

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

20.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:25
Hatay'da cinsel içerikli ürün operasyonu

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada Antakya ilçesi Karlısu yolu üzerinde kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 528 adet cinsel içerikli mendil, 29 adet cinsel içerikli sprey, 350 adet cinsel içerikli macun, 24 adet cinsel içerikli içecek, 28 adet cinsel içerikli jel, 24 adet cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.K ve E.G isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İskenderun ilçesinde de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliğince Çay Mahallesinde 366 adet cinsel içerikli içecek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.D. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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