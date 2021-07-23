Hatay'da, cinayetten aranan şüpheli Osmaniye'de yakalandı
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Hatay'da, cinayetten aranan şüpheli Osmaniye'de yakalandı

Hatay'da, cinayetten aranan şüpheli Osmaniye'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde husumetlisi B.E.'yi tüfekle öldürüp kaçan Y.G., Osmaniye'de saklandığı evde yakalandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde husumetlisi B.E.'yi tüfekle öldürüp kaçan Y.G., Osmaniye'de saklandığı evde yakalandı.

Olay, 22 Temmuz günü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Y.G., husumetli olduğu B.E.'yi tüfekle vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından B.E.'yi Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.E., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Y.G.'nin Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı. Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Y.G.'yi saklandığı evde yakaladı.

Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Hatay'da, cinayetten aranan şüpheli Osmaniye'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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