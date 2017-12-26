Hatay'da Cinayet

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.



Sarıbük Mahallesi yakınlarındaki boş arazide bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.



Ölen kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiğini tespit eden ekipler, olayla ilgili soruşturma kapsamında M.K'yı gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zanlı M.K'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren kişiyi gasbetmek istediği, üzerindekilerini vermeyince öldürdüğü iddia edildi.