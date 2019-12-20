Hatay'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:24

Hatay'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Antakya İHH Başkanı İsmail Dökmeci, temsilcilikleri önünde yaptığı basın açıklamasında, Doğu Türkistan'ın dünya gündeminden saklandığını ve oradaki Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını söyledi.

Çin'in "eğitim kampı" olarak adlandırdığı toplama kamplarında milyonlarca insanın bulunduğunu belirten Dökmeci, "Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir." dedi.

Dökmeci, bu zulmün son bulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA