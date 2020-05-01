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Hatay'da çilek hasadı başladı

Hatay'da çilek hasadı başladı
01.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:38

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce devlet desteğiyle 20 dekar alanda yetiştirilmeye başlanan, bugün ekim alanı 2 bin 500 dekar alana ulaşan çilekte hasada başlandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce devlet desteğiyle 20 dekar alanda yetiştirilmeye başlanan, bugün ekim alanı 2 bin 500 dekar alana ulaşan çilekte hasada başlandı.

Yayladağı ilçesinde 10 yıldır çilek üreticiliği yapan Ahmet Karataş yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda kaymakamlık tarafından yapılan çilek projesinin başarı sağladığını, geçen sene yaklaşık bin dönümlük alanda çilek ekimi yapılarak 500 ton ürünün Rusya'ya ihraç edildiğini söyledi. Karataş, "İlçemizde geçtiğimiz yıl bin dekarlık alanda üretimi yapılan çilek, bu yıl 2 bin 500 dekara kadar çıktı. Bu yıl ise 7 bin ton ürün elde etmeyi bekliyoruz" dedi.

Rusya ve Romanya'ya ihracatın başladığını dile getiren Karataş, "Yayladağı çileğinin özelliği raf ömrünün uzun olması ve aromasının yüksek olması. O yüzden de iç ve dış piyasada talep görmektedir" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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