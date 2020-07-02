Hatay'da çıkan yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.
02.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:05
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.
İncirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alevlere, 3 arazöz, 1 su tankı, 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA