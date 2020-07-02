Hatay'da çıkan yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.

İncirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alevlere, 3 arazöz, 1 su tankı, 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA