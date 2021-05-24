Hatay'da çıkan yangında 10 ton saman yandı
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Hatay'da çıkan yangında 10 ton saman yandı

Hatay'da çıkan yangında 10 ton saman yandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangında 10 ton saman yandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangında 10 ton saman yandı.

Bakras Mahallesi'nde buğdaydan sonra kalan samanların ayıklanması sırasında traktörün motorundan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 ton saman yandı.

Yangının ekili buğday alanlarına sıçrama ihtimaline karşı çiftçiler su tankerleri ve traktörleriyle yangın çevresinde nöbet tuttu.

Hatay'da çıkan yangında 10 ton saman yandı
Hatay'da çıkan yangında 10 ton saman yandı
Hatay'da çıkan yangında 10 ton saman yandı
Hatay'da çıkan yangında 10 ton saman yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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