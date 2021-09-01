Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı

Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki alana sıçradıEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Yayladağı ilçesinin Sebenoba Mahallesi'ndeki...

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki alana sıçradı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Yayladağı ilçesinin Sebenoba Mahallesi'ndeki makilik alana sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı
Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı
Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:50:50. #1.15#

title