Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
23.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:48
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine 1 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı bölgeye sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında 1,5 hektarlık örtülü alan zarar gördü.
Kaynak: AA