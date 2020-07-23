Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine 1 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında 1,5 hektarlık örtülü alan zarar gördü.

Kaynak: AA