Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
23.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:48

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine 1 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında 1,5 hektarlık örtülü alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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