Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu
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Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu

Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:56

Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde çamlıklara yakın otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın çamlıklara yetişmeden söndürüldü.

Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu

Kaynak: İHA

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