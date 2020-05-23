Hatay'da çıkan örtü yangını korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde çamlıklara yakın otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın çamlıklara yetişmeden söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA