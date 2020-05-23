Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
23.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:38
Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, 2 arazöz, bir su tankı ve 10 yer işçisiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık örtülük alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA