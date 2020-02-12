Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

12.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:16
Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

'ın ilçesinde çıkan örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, bahçe temizliği nedeniyle yangın çıktı.

Yangına, 2 arazöz, birer ilk müdahale aracı ve su tankıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık örtülük alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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