Son dakika haberleri | Samandağ'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Samandağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA, Cem Genco - Güncel
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Son dakika haber: Samandağ'da çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

HATAY (AA) - Samandağ'da çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Son dakika haberleri | Samandağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri | Samandağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Cem Genco - Güncel

Samandağ, Yangın, Hatay, Güncel, Haber

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