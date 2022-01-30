Son dakika haberleri | Samandağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber: Samandağ'da çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
HATAY (AA) - Samandağ'da çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.