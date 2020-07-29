Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
29.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:13
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Amanos Dağıları'ndaki Ufacık Yaylası'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına helikopter, 3 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA