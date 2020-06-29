Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
29.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:52
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA