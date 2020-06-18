Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
18.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:38
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 itfaiye ve 2 yangın söndürme aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA