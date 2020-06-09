Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
09.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:27
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Amanos Dağları'ndaki Çardak Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangına helikopter, 2 arazöz ve su tankıyla müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA