HATAY'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

HATAY'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde iki farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye geldi. 150

kişilik ekip, 2 helikopter, 20 arazöz ve 7 su tankı ile alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.