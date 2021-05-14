Hatay'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yeşiltaze Mahallesi'nde Gökhan T. ile Metin P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin P. bıçakla yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer