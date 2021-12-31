Hatay'da cezaevinden firar eden Lübnan uyruklu hükümlü yakalandı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, cezaevinden firar eden Lübnan uyruklu hükümlü yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde, cezaevinden firar eden Lübnan uyruklu hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Açık Cezaevi'nden firar eden şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.
İkamete baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 3 ay önce cezaevinden kaçan Lübnan uyruklu A.J'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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