Hatay'da çete operasyonu; kurtarılan kelepçeli kadın şüphelinin eşi çıktı - Haberler
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Hatay'da çete operasyonu; kurtarılan kelepçeli kadın şüphelinin eşi çıktı

Hatay'da çete operasyonu; kurtarılan kelepçeli kadın şüphelinin eşi çıktı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yağma, hırsızlık, ateşli silahla kasten yaralama olaylarına karıştığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, elleri kelepçe, ayakları iple bağlı tutulan M.Y. isimli kadın kurtarıldı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde yağma, hırsızlık, ateşli silahla kasten yaralama olaylarına karıştığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, elleri kelepçe, ayakları iple bağlı tutulan M.Y. isimli kadın kurtarıldı. M.Y.'nin şüphelilerden B.Y.'nin eşi olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde yağma, hırsızlık, ateşli silahla kasten yaralama olaylarına karışan çetenin üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, B.Y., E.Y., M.S.K., A.D. ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde elleri metal kelepçe, ayakları ise iple bağlı tutulan M.Y. isimli kadın kurtarıldı. Ekipler, zorla tutulan kadının, B.Y.'nin eşi olduğunu tespit etti. Kadın neden kelepçelendiği ise henüz belirlenemedi. Adreslerde yapılan aramada 20 bin TL değerinde ilaç ve 2 av tüfeği ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Hatay'da çete operasyonu; kurtarılan kelepçeli kadın şüphelinin eşi çıktı

Hatay'da çete operasyonu; kurtarılan kelepçeli kadın şüphelinin eşi çıktı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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